Moedas / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd
10.18 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AUDC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.15 e o mais alto foi 10.43.
Veja a dinâmica do par de moedas AudioCodes Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AUDC Notícias
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Tech Stocks With Over 3% Dividend Yields - Infosys (NYSE:INFY), AudioCodes (NASDAQ:AUDC)
- Do Options Traders Know Something About AudioCodes Stock We Don't?
- Audiocodes schedules annual general meeting for September 16 in Israel
- New Strong Sell Stocks for August 5th
- AudioCodes (AUDC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in AudioCodes Stock?
- AudioCodes Stock: Margins Improve, But Growth Still Missing (NASDAQ:AUDC)
Faixa diária
10.15 10.43
Faixa anual
7.70 12.72
- Fechamento anterior
- 10.18
- Open
- 10.22
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.15
- High
- 10.43
- Volume
- 320
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 8.99%
- Mudança de 6 meses
- 7.84%
- Mudança anual
- 5.60%
