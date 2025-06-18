Valute / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd
10.14 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUDC ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.03 e ad un massimo di 10.21.
Segui le dinamiche di AudioCodes Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AUDC News
Intervallo Giornaliero
10.03 10.21
Intervallo Annuale
7.70 12.72
- Chiusura Precedente
- 10.15
- Apertura
- 10.10
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Minimo
- 10.03
- Massimo
- 10.21
- Volume
- 400
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 8.57%
- Variazione Semestrale
- 7.42%
- Variazione Annuale
- 5.19%
21 settembre, domenica