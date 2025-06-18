QuotazioniSezioni
Valute / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd

10.14 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUDC ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.03 e ad un massimo di 10.21.

Segui le dinamiche di AudioCodes Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.03 10.21
Intervallo Annuale
7.70 12.72
Chiusura Precedente
10.15
Apertura
10.10
Bid
10.14
Ask
10.44
Minimo
10.03
Massimo
10.21
Volume
400
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
8.57%
Variazione Semestrale
7.42%
Variazione Annuale
5.19%
21 settembre, domenica