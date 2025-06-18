通貨 / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd
10.15 USD 0.03 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUDCの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり9.98の安値と10.33の高値で取引されました。
AudioCodes Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AUDC News
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Tech Stocks With Over 3% Dividend Yields - Infosys (NYSE:INFY), AudioCodes (NASDAQ:AUDC)
- Do Options Traders Know Something About AudioCodes Stock We Don't?
- Audiocodes schedules annual general meeting for September 16 in Israel
- New Strong Sell Stocks for August 5th
- AudioCodes (AUDC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in AudioCodes Stock?
- AudioCodes Stock: Margins Improve, But Growth Still Missing (NASDAQ:AUDC)
1日のレンジ
9.98 10.33
1年のレンジ
7.70 12.72
- 以前の終値
- 10.18
- 始値
- 10.19
- 買値
- 10.15
- 買値
- 10.45
- 安値
- 9.98
- 高値
- 10.33
- 出来高
- 409
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 8.67%
- 6ヶ月の変化
- 7.52%
- 1年の変化
- 5.29%
