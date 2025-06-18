KurseKategorien
Währungen / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd

10.13 USD 0.02 (0.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUDC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.03 bis zu einem Hoch von 10.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die AudioCodes Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.03 10.15
Jahresspanne
7.70 12.72
Vorheriger Schlusskurs
10.15
Eröffnung
10.10
Bid
10.13
Ask
10.43
Tief
10.03
Hoch
10.15
Volumen
33
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
8.46%
6-Monatsänderung
7.31%
Jahresänderung
5.08%
