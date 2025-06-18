Währungen / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd
10.13 USD 0.02 (0.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUDC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.03 bis zu einem Hoch von 10.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die AudioCodes Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.03 10.15
Jahresspanne
7.70 12.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.15
- Eröffnung
- 10.10
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Tief
- 10.03
- Hoch
- 10.15
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 8.46%
- 6-Monatsänderung
- 7.31%
- Jahresänderung
- 5.08%
