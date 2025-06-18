Divisas / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd
10.18 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AUDC de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.15, mientras que el máximo ha alcanzado 10.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AudioCodes Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AUDC News
Rango diario
10.15 10.43
Rango anual
7.70 12.72
- Cierres anteriores
- 10.18
- Open
- 10.22
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.15
- High
- 10.43
- Volumen
- 320
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 8.99%
- Cambio a 6 meses
- 7.84%
- Cambio anual
- 5.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B