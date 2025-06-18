Валюты / AUDC
AUDC: AudioCodes Ltd
10.18 USD 0.04 (0.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUDC за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.08, а максимальная — 10.32.
Следите за динамикой AudioCodes Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUDC
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Tech Stocks With Over 3% Dividend Yields - Infosys (NYSE:INFY), AudioCodes (NASDAQ:AUDC)
- Do Options Traders Know Something About AudioCodes Stock We Don't?
- Audiocodes schedules annual general meeting for September 16 in Israel
- New Strong Sell Stocks for August 5th
- AudioCodes (AUDC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in AudioCodes Stock?
- AudioCodes Stock: Margins Improve, But Growth Still Missing (NASDAQ:AUDC)
Дневной диапазон
10.08 10.32
Годовой диапазон
7.70 12.72
- Предыдущее закрытие
- 10.22
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.08
- High
- 10.32
- Объем
- 397
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 8.99%
- 6-месячное изменение
- 7.84%
- Годовое изменение
- 5.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.