ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
A taxa do ATH-PB para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.56 e o mais alto foi 21.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATH-PB hoje?
Hoje Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) está avaliado em 21.58. O instrumento é negociado dentro de -0.64%, o fechamento de ontem foi 21.72, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATH-PB em tempo real.
As ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagam dividendos?
Atualmente Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 está avaliado em 21.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.99% e USD. Monitore os movimentos de ATH-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATH-PB?
Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) pelo preço atual 21.58. Ordens geralmente são executadas perto de 21.58 ou 21.88, enquanto 15 e -1.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATH-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATH-PB?
Investir em Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 envolve considerar a faixa anual 19.20 - 22.84 e o preço atual 21.58. Muitos comparam 1.27% e 8.99% antes de enviar ordens em 21.58 ou 21.88. Estude as mudanças diárias de preço de ATH-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?
O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PB) no último ano foi 22.84. As ações oscilaram bastante dentro de 19.20 - 22.84, e a comparação com 21.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?
O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PB) no ano foi 19.20. A comparação com o preço atual 21.58 e 19.20 - 22.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATH-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATH-PB?
No passado Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.72 e 8.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.72
- Open
- 21.81
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Low
- 21.56
- High
- 21.81
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- 1.27%
- Mudança de 6 meses
- 8.99%
- Mudança anual
- 8.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4