ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

21.58 USD 0.14 (0.64%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ATH-PB para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.56 e o mais alto foi 21.81.

Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ATH-PB hoje?

Hoje Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) está avaliado em 21.58. O instrumento é negociado dentro de -0.64%, o fechamento de ontem foi 21.72, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATH-PB em tempo real.

As ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagam dividendos?

Atualmente Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 está avaliado em 21.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.99% e USD. Monitore os movimentos de ATH-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ATH-PB?

Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) pelo preço atual 21.58. Ordens geralmente são executadas perto de 21.58 ou 21.88, enquanto 15 e -1.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATH-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ATH-PB?

Investir em Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 envolve considerar a faixa anual 19.20 - 22.84 e o preço atual 21.58. Muitos comparam 1.27% e 8.99% antes de enviar ordens em 21.58 ou 21.88. Estude as mudanças diárias de preço de ATH-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?

O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PB) no último ano foi 22.84. As ações oscilaram bastante dentro de 19.20 - 22.84, e a comparação com 21.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?

O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PB) no ano foi 19.20. A comparação com o preço atual 21.58 e 19.20 - 22.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATH-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATH-PB?

No passado Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.72 e 8.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.56 21.81
Faixa anual
19.20 22.84
Fechamento anterior
21.72
Open
21.81
Bid
21.58
Ask
21.88
Low
21.56
High
21.81
Volume
15
Mudança diária
-0.64%
Mudança mensal
1.27%
Mudança de 6 meses
8.99%
Mudança anual
8.99%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4