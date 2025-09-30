- Übersicht
ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
Der Wechselkurs von ATH-PB hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.56 bis zu einem Hoch von 21.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATH-PB heute?
Die Aktie von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) notiert heute bei 21.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.72 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von ATH-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATH-PB Dividenden?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 wird derzeit mit 21.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATH-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATH-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) zum aktuellen Kurs von 21.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.58 oder 21.88 platziert, während 15 und -1.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATH-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATH-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 müssen die jährliche Spanne 19.20 - 22.84 und der aktuelle Kurs 21.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.27% und 8.99%, bevor sie Orders zu 21.58 oder 21.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATH-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der höchste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PB) im vergangenen Jahr lag bei 22.84. Innerhalb von 19.20 - 22.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PB) im Laufe des Jahres betrug 19.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.58 und der Spanne 19.20 - 22.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATH-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATH-PB statt?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.72 und 8.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.72
- Eröffnung
- 21.81
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Tief
- 21.56
- Hoch
- 21.81
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 1.27%
- 6-Monatsänderung
- 8.99%
- Jahresänderung
- 8.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4