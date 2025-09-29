- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
Курс ATH-PB за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.56, а максимальная — 21.81.
Следите за динамикой Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATH-PB сегодня?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) сегодня оценивается на уровне 21.58. Инструмент торгуется в пределах -0.64%, вчерашнее закрытие составило 21.72, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATH-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 в настоящее время оценивается в 21.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.99% и USD. Отслеживайте движения ATH-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции ATH-PB?
Вы можете купить акции Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) по текущей цене 21.58. Ордера обычно размещаются около 21.58 или 21.88, тогда как 15 и -1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATH-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATH-PB?
Инвестирование в Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 предполагает учет годового диапазона 19.20 - 22.84 и текущей цены 21.58. Многие сравнивают 1.27% и 8.99% перед размещением ордеров на 21.58 или 21.88. Изучайте ежедневные изменения цены ATH-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PB) за последний год составила 22.84. Акции заметно колебались в пределах 19.20 - 22.84, сравнение с 21.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PB) за год составила 19.20. Сравнение с текущими 21.58 и 19.20 - 22.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATH-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATH-PB?
В прошлом Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.72 и 8.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.72
- Open
- 21.81
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Low
- 21.56
- High
- 21.81
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 8.99%
- Годовое изменение
- 8.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%