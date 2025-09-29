КотировкиРазделы
ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

21.58 USD 0.14 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATH-PB за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.56, а максимальная — 21.81.

Следите за динамикой Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATH-PB сегодня?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) сегодня оценивается на уровне 21.58. Инструмент торгуется в пределах -0.64%, вчерашнее закрытие составило 21.72, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATH-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 в настоящее время оценивается в 21.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.99% и USD. Отслеживайте движения ATH-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции ATH-PB?

Вы можете купить акции Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PB) по текущей цене 21.58. Ордера обычно размещаются около 21.58 или 21.88, тогда как 15 и -1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATH-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATH-PB?

Инвестирование в Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 предполагает учет годового диапазона 19.20 - 22.84 и текущей цены 21.58. Многие сравнивают 1.27% и 8.99% перед размещением ордеров на 21.58 или 21.88. Изучайте ежедневные изменения цены ATH-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PB) за последний год составила 22.84. Акции заметно колебались в пределах 19.20 - 22.84, сравнение с 21.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PB) за год составила 19.20. Сравнение с текущими 21.58 и 19.20 - 22.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATH-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATH-PB?

В прошлом Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.72 и 8.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.56 21.81
Годовой диапазон
19.20 22.84
Предыдущее закрытие
21.72
Open
21.81
Bid
21.58
Ask
21.88
Low
21.56
High
21.81
Объем
15
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
8.99%
Годовое изменение
8.99%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.