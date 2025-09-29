クォートセクション
通貨 / ATH-PB
株に戻る

ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

21.58 USD 0.14 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATH-PBの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり21.56の安値と21.81の高値で取引されました。

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ATH-PB株の現在の価格は？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株価は本日21.58です。-0.64%内で取引され、前日の終値は21.72、取引量は15に達しました。ATH-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株は配当を出しますか？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の現在の価格は21.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.99%やUSDにも注目します。ATH-PBの動きはライブチャートで確認できます。

ATH-PB株を買う方法は？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株は現在21.58で購入可能です。注文は通常21.58または21.88付近で行われ、15や-1.05%が市場の動きを示します。ATH-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

ATH-PB株に投資する方法は？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0への投資では、年間の値幅19.20 - 22.84と現在の21.58を考慮します。注文は多くの場合21.58や21.88で行われる前に、1.27%や8.99%と比較されます。ATH-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Athene Holding Ltd.の株の最高値は？

Athene Holding Ltd.の過去1年の最高値は22.84でした。19.20 - 22.84内で株価は大きく変動し、21.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Athene Holding Ltd.の株の最低値は？

Athene Holding Ltd.(ATH-PB)の年間最安値は19.20でした。現在の21.58や19.20 - 22.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATH-PBの動きはライブチャートで確認できます。

ATH-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.72、8.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.56 21.81
1年のレンジ
19.20 22.84
以前の終値
21.72
始値
21.81
買値
21.58
買値
21.88
安値
21.56
高値
21.81
出来高
15
1日の変化
-0.64%
1ヶ月の変化
1.27%
6ヶ月の変化
8.99%
1年の変化
8.99%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待