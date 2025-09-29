- 概要
ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
ATH-PBの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり21.56の安値と21.81の高値で取引されました。
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ATH-PB株の現在の価格は？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株価は本日21.58です。-0.64%内で取引され、前日の終値は21.72、取引量は15に達しました。ATH-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株は配当を出しますか？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の現在の価格は21.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.99%やUSDにも注目します。ATH-PBの動きはライブチャートで確認できます。
ATH-PB株を買う方法は？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株は現在21.58で購入可能です。注文は通常21.58または21.88付近で行われ、15や-1.05%が市場の動きを示します。ATH-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
ATH-PB株に投資する方法は？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0への投資では、年間の値幅19.20 - 22.84と現在の21.58を考慮します。注文は多くの場合21.58や21.88で行われる前に、1.27%や8.99%と比較されます。ATH-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Athene Holding Ltd.の株の最高値は？
Athene Holding Ltd.の過去1年の最高値は22.84でした。19.20 - 22.84内で株価は大きく変動し、21.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Athene Holding Ltd.の株の最低値は？
Athene Holding Ltd.(ATH-PB)の年間最安値は19.20でした。現在の21.58や19.20 - 22.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATH-PBの動きはライブチャートで確認できます。
ATH-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.72、8.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.72
- 始値
- 21.81
- 買値
- 21.58
- 買値
- 21.88
- 安値
- 21.56
- 高値
- 21.81
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 1.27%
- 6ヶ月の変化
- 8.99%
- 1年の変化
- 8.99%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前