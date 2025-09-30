QuotazioniSezioni
ATH-PB
ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

21.58 USD 0.14 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATH-PB ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.56 e ad un massimo di 21.81.

Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ATH-PB oggi?

Oggi le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 sono prezzate a 21.58. Viene scambiato all'interno di -0.64%, la chiusura di ieri è stata 21.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATH-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagano dividendi?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 è attualmente valutato a 21.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATH-PB.

Come acquistare azioni ATH-PB?

Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 al prezzo attuale di 21.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.58 o 21.88, mentre 15 e -1.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATH-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ATH-PB?

Investire in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 implica considerare l'intervallo annuale 19.20 - 22.84 e il prezzo attuale 21.58. Molti confrontano 1.27% e 8.99% prima di effettuare ordini su 21.58 o 21.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATH-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 22.84. All'interno di 19.20 - 22.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATH-PB) nel corso dell'anno è stato 19.20. Confrontandolo con gli attuali 21.58 e 19.20 - 22.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATH-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATH-PB?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.72 e 8.99%.

Intervallo Giornaliero
21.56 21.81
Intervallo Annuale
19.20 22.84
Chiusura Precedente
21.72
Apertura
21.81
Bid
21.58
Ask
21.88
Minimo
21.56
Massimo
21.81
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.64%
Variazione Mensile
1.27%
Variazione Semestrale
8.99%
Variazione Annuale
8.99%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4