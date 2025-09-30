- Panoramica
ATH-PB: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
Il tasso di cambio ATH-PB ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.56 e ad un massimo di 21.81.
Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ATH-PB oggi?
Oggi le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 sono prezzate a 21.58. Viene scambiato all'interno di -0.64%, la chiusura di ieri è stata 21.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATH-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagano dividendi?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 è attualmente valutato a 21.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATH-PB.
Come acquistare azioni ATH-PB?
Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 al prezzo attuale di 21.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.58 o 21.88, mentre 15 e -1.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATH-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ATH-PB?
Investire in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 implica considerare l'intervallo annuale 19.20 - 22.84 e il prezzo attuale 21.58. Molti confrontano 1.27% e 8.99% prima di effettuare ordini su 21.58 o 21.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATH-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?
Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 22.84. All'interno di 19.20 - 22.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?
Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATH-PB) nel corso dell'anno è stato 19.20. Confrontandolo con gli attuali 21.58 e 19.20 - 22.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATH-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATH-PB?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.72 e 8.99%.
- Chiusura Precedente
- 21.72
- Apertura
- 21.81
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Minimo
- 21.56
- Massimo
- 21.81
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.64%
- Variazione Mensile
- 1.27%
- Variazione Semestrale
- 8.99%
- Variazione Annuale
- 8.99%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4