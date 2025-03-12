Moedas / ASRT
ASRT: Assertio Holdings Inc
0.96 USD 0.01 (1.05%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASRT para hoje mudou para 1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.93 e o mais alto foi 1.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Assertio Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.93 1.01
Faixa anual
0.51 1.21
- Fechamento anterior
- 0.95
- Open
- 0.98
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Low
- 0.93
- High
- 1.01
- Volume
- 766
- Mudança diária
- 1.05%
- Mudança mensal
- 15.66%
- Mudança de 6 meses
- 39.13%
- Mudança anual
- -20.66%
