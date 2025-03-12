Währungen / ASRT
ASRT: Assertio Holdings Inc
0.97 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASRT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.96 bis zu einem Hoch von 0.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Assertio Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ASRT News
Tagesspanne
0.96 0.99
Jahresspanne
0.51 1.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.97
- Eröffnung
- 0.98
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Tief
- 0.96
- Hoch
- 0.99
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 16.87%
- 6-Monatsänderung
- 40.58%
- Jahresänderung
- -19.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K