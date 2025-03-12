通貨 / ASRT
ASRT: Assertio Holdings Inc
0.97 USD 0.02 (2.11%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASRTの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり0.93の安値と1.01の高値で取引されました。
Assertio Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.93 1.01
1年のレンジ
0.51 1.21
- 以前の終値
- 0.95
- 始値
- 0.98
- 買値
- 0.97
- 買値
- 1.27
- 安値
- 0.93
- 高値
- 1.01
- 出来高
- 854
- 1日の変化
- 2.11%
- 1ヶ月の変化
- 16.87%
- 6ヶ月の変化
- 40.58%
- 1年の変化
- -19.83%
