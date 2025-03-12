Валюты / ASRT
ASRT: Assertio Holdings Inc
0.84 USD 0.04 (5.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASRT за сегодня изменился на 5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 0.84.
Следите за динамикой Assertio Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASRT
- New Strong Sell Stocks for September 16th
- New Strong Sell Stocks for August 26th
- H.C. Wainwright lowers Assertio stock price target to $3 on narrowed guidance
- Assertio Holdings, Inc. (ASRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Assertio (ASRT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Assertio Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- Assertio Holdings at Alliance Global Partners: Strategic Growth and Challenges
- Assertio to Participate in the Alliance Global Partners Healthcare Company Showcase on May 21, 2025
- Assertio Holdings, Inc. (ASRT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.80 0.84
Годовой диапазон
0.51 1.21
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.80
- High
- 0.84
- Объем
- 248
- Дневное изменение
- 5.00%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 21.74%
- Годовое изменение
- -30.58%
