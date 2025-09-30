- Visão do mercado
ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.
A taxa do ASBPW para hoje mudou para -49.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0162 e o mais alto foi 0.0348.
Veja a dinâmica do par de moedas Aspire Biopharma Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ASBPW hoje?
Hoje Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) está avaliado em 0.0177. O instrumento é negociado dentro de -49.28%, o fechamento de ontem foi 0.0349, e o volume de negociação atingiu 63. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ASBPW em tempo real.
As ações de Aspire Biopharma Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Aspire Biopharma Holdings, Inc. está avaliado em 0.0177. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -82.30% e USD. Monitore os movimentos de ASBPW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ASBPW?
Você pode comprar ações de Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) pelo preço atual 0.0177. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0177 ou 0.0207, enquanto 63 e -49.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ASBPW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ASBPW?
Investir em Aspire Biopharma Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0100 - 0.1200 e o preço atual 0.0177. Muitos comparam -56.83% e -70.50% antes de enviar ordens em 0.0177 ou 0.0207. Estude as mudanças diárias de preço de ASBPW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
O maior preço de Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) no último ano foi 0.1200. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0100 - 0.1200, e a comparação com 0.0349 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aspire Biopharma Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
O menor preço de Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) no ano foi 0.0100. A comparação com o preço atual 0.0177 e 0.0100 - 0.1200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ASBPW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ASBPW?
No passado Aspire Biopharma Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0349 e -82.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0349
- Open
- 0.0348
- Bid
- 0.0177
- Ask
- 0.0207
- Low
- 0.0162
- High
- 0.0348
- Volume
- 63
- Mudança diária
- -49.28%
- Mudança mensal
- -56.83%
- Mudança de 6 meses
- -70.50%
- Mudança anual
- -82.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4