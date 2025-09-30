クォートセクション
通貨 / ASBPW
ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.

0.0177 USD 0.0172 (49.28%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASBPWの今日の為替レートは、-49.28%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0162の安値と0.0348の高値で取引されました。

Aspire Biopharma Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ASBPW株の現在の価格は？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の株価は本日0.0177です。-49.28%内で取引され、前日の終値は0.0349、取引量は63に達しました。ASBPWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の現在の価格は0.0177です。配当方針は会社によりますが、投資家は-82.30%やUSDにも注目します。ASBPWの動きはライブチャートで確認できます。

ASBPW株を買う方法は？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の株は現在0.0177で購入可能です。注文は通常0.0177または0.0207付近で行われ、63や-49.14%が市場の動きを示します。ASBPWの最新情報はライブチャートで確認できます。

ASBPW株に投資する方法は？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅0.0100 - 0.1200と現在の0.0177を考慮します。注文は多くの場合0.0177や0.0207で行われる前に、-56.83%や-70.50%と比較されます。ASBPWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の株の最高値は？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の過去1年の最高値は0.1200でした。0.0100 - 0.1200内で株価は大きく変動し、0.0349と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aspire Biopharma Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aspire Biopharma Holdings, Inc.の株の最低値は？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.(ASBPW)の年間最安値は0.0100でした。現在の0.0177や0.0100 - 0.1200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ASBPWの動きはライブチャートで確認できます。

ASBPWの株式分割はいつ行われましたか？

Aspire Biopharma Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0349、-82.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0162 0.0348
1年のレンジ
0.0100 0.1200
以前の終値
0.0349
始値
0.0348
買値
0.0177
買値
0.0207
安値
0.0162
高値
0.0348
出来高
63
1日の変化
-49.28%
1ヶ月の変化
-56.83%
6ヶ月の変化
-70.50%
1年の変化
-82.30%
