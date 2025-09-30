- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.
Le taux de change de ASBPW a changé de -49.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0162 et à un maximum de 0.0348.
Suivez la dynamique Aspire Biopharma Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ASBPW aujourd'hui ?
L'action Aspire Biopharma Holdings, Inc. est cotée à 0.0177 aujourd'hui. Elle se négocie dans -49.28%, a clôturé hier à 0.0349 et son volume d'échange a atteint 63. Le graphique en temps réel du cours de ASBPW présente ces mises à jour.
L'action Aspire Biopharma Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.0177. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -82.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ASBPW.
Comment acheter des actions ASBPW ?
Vous pouvez acheter des actions Aspire Biopharma Holdings, Inc. au cours actuel de 0.0177. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0177 ou de 0.0207, le 63 et le -49.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ASBPW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ASBPW ?
Investir dans Aspire Biopharma Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0100 - 0.1200 et le prix actuel 0.0177. Beaucoup comparent -56.83% et -70.50% avant de passer des ordres à 0.0177 ou 0.0207. Consultez le graphique du cours de ASBPW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aspire Biopharma Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Aspire Biopharma Holdings, Inc. l'année dernière était 0.1200. Au cours de 0.0100 - 0.1200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0349 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aspire Biopharma Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aspire Biopharma Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) sur l'année a été 0.0100. Sa comparaison avec 0.0177 et 0.0100 - 0.1200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ASBPW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ASBPW a-t-elle été divisée ?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0349 et -82.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0349
- Ouverture
- 0.0348
- Bid
- 0.0177
- Ask
- 0.0207
- Plus Bas
- 0.0162
- Plus Haut
- 0.0348
- Volume
- 63
- Changement quotidien
- -49.28%
- Changement Mensuel
- -56.83%
- Changement à 6 Mois
- -70.50%
- Changement Annuel
- -82.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4