- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von ASBPW hat sich für heute um -49.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0162 bis zu einem Hoch von 0.0348 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aspire Biopharma Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ASBPW heute?
Die Aktie von Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) notiert heute bei 0.0177. Sie wird innerhalb einer Spanne von -49.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0349 und das Handelsvolumen erreichte 63. Das Live-Chart von ASBPW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ASBPW Dividenden?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.0177 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -82.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ASBPW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ASBPW-Aktien?
Sie können Aktien von Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) zum aktuellen Kurs von 0.0177 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0177 oder 0.0207 platziert, während 63 und -49.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ASBPW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ASBPW-Aktien?
Bei einer Investition in Aspire Biopharma Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0100 - 0.1200 und der aktuelle Kurs 0.0177 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -56.83% und -70.50%, bevor sie Orders zu 0.0177 oder 0.0207 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ASBPW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1200. Innerhalb von 0.0100 - 0.1200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0349 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aspire Biopharma Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) im Laufe des Jahres betrug 0.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0177 und der Spanne 0.0100 - 0.1200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ASBPW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ASBPW statt?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0349 und -82.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0349
- Eröffnung
- 0.0348
- Bid
- 0.0177
- Ask
- 0.0207
- Tief
- 0.0162
- Hoch
- 0.0348
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- -49.28%
- Monatsänderung
- -56.83%
- 6-Monatsänderung
- -70.50%
- Jahresänderung
- -82.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4