ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.
Курс ASBPW за сегодня изменился на -49.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0162, а максимальная — 0.0348.
Следите за динамикой Aspire Biopharma Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASBPW сегодня?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) сегодня оценивается на уровне 0.0177. Инструмент торгуется в пределах -49.28%, вчерашнее закрытие составило 0.0349, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASBPW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0177. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -82.30% и USD. Отслеживайте движения ASBPW на графике в реальном времени.
Как купить акции ASBPW?
Вы можете купить акции Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) по текущей цене 0.0177. Ордера обычно размещаются около 0.0177 или 0.0207, тогда как 63 и -49.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASBPW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASBPW?
Инвестирование в Aspire Biopharma Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.1200 и текущей цены 0.0177. Многие сравнивают -56.83% и -70.50% перед размещением ордеров на 0.0177 или 0.0207. Изучайте ежедневные изменения цены ASBPW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) за последний год составила 0.1200. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.1200, сравнение с 0.0349 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aspire Biopharma Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.0177 и 0.0100 - 0.1200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASBPW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASBPW?
В прошлом Aspire Biopharma Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0349 и -82.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0349
- Open
- 0.0348
- Bid
- 0.0177
- Ask
- 0.0207
- Low
- 0.0162
- High
- 0.0348
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- -49.28%
- Месячное изменение
- -56.83%
- 6-месячное изменение
- -70.50%
- Годовое изменение
- -82.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%