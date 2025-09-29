КотировкиРазделы
ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.

0.0177 USD 0.0172 (49.28%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASBPW за сегодня изменился на -49.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0162, а максимальная — 0.0348.

Следите за динамикой Aspire Biopharma Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ASBPW сегодня?

Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) сегодня оценивается на уровне 0.0177. Инструмент торгуется в пределах -49.28%, вчерашнее закрытие составило 0.0349, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASBPW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aspire Biopharma Holdings, Inc.?

Aspire Biopharma Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0177. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -82.30% и USD. Отслеживайте движения ASBPW на графике в реальном времени.

Как купить акции ASBPW?

Вы можете купить акции Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) по текущей цене 0.0177. Ордера обычно размещаются около 0.0177 или 0.0207, тогда как 63 и -49.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASBPW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ASBPW?

Инвестирование в Aspire Biopharma Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.1200 и текущей цены 0.0177. Многие сравнивают -56.83% и -70.50% перед размещением ордеров на 0.0177 или 0.0207. Изучайте ежедневные изменения цены ASBPW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aspire Biopharma Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) за последний год составила 0.1200. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.1200, сравнение с 0.0349 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aspire Biopharma Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aspire Biopharma Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.0177 и 0.0100 - 0.1200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASBPW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ASBPW?

В прошлом Aspire Biopharma Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0349 и -82.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0162 0.0348
Годовой диапазон
0.0100 0.1200
Предыдущее закрытие
0.0349
Open
0.0348
Bid
0.0177
Ask
0.0207
Low
0.0162
High
0.0348
Объем
63
Дневное изменение
-49.28%
Месячное изменение
-56.83%
6-месячное изменение
-70.50%
Годовое изменение
-82.30%
