- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASBPW: Aspire Biopharma Holdings, Inc.
Il tasso di cambio ASBPW ha avuto una variazione del -49.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0162 e ad un massimo di 0.0348.
Segui le dinamiche di Aspire Biopharma Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ASBPW oggi?
Oggi le azioni Aspire Biopharma Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0177. Viene scambiato all'interno di -49.28%, la chiusura di ieri è stata 0.0349 e il volume degli scambi ha raggiunto 63. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ASBPW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aspire Biopharma Holdings, Inc. pagano dividendi?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0177. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -82.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ASBPW.
Come acquistare azioni ASBPW?
Puoi acquistare azioni Aspire Biopharma Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0177. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0177 o 0.0207, mentre 63 e -49.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ASBPW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ASBPW?
Investire in Aspire Biopharma Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0100 - 0.1200 e il prezzo attuale 0.0177. Molti confrontano -56.83% e -70.50% prima di effettuare ordini su 0.0177 o 0.0207. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ASBPW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Aspire Biopharma Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1200. All'interno di 0.0100 - 0.1200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0349 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aspire Biopharma Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aspire Biopharma Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBPW) nel corso dell'anno è stato 0.0100. Confrontandolo con gli attuali 0.0177 e 0.0100 - 0.1200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ASBPW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ASBPW?
Aspire Biopharma Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0349 e -82.30%.
- Chiusura Precedente
- 0.0349
- Apertura
- 0.0348
- Bid
- 0.0177
- Ask
- 0.0207
- Minimo
- 0.0162
- Massimo
- 0.0348
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- -49.28%
- Variazione Mensile
- -56.83%
- Variazione Semestrale
- -70.50%
- Variazione Annuale
- -82.30%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4