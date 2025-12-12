- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
APXT: Apex Treasury Corp
A taxa do APXT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.89 e o mais alto foi 9.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Apex Treasury Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de APXT hoje?
Hoje Apex Treasury Corp (APXT) está avaliado em 9.89. O instrumento é negociado dentro de 9.89 - 9.89, o fechamento de ontem foi 9.89, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APXT em tempo real.
As ações de Apex Treasury Corp pagam dividendos?
Atualmente Apex Treasury Corp está avaliado em 9.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.70% e USD. Monitore os movimentos de APXT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de APXT?
Você pode comprar ações de Apex Treasury Corp (APXT) pelo preço atual 9.89. Ordens geralmente são executadas perto de 9.89 ou 10.19, enquanto 6 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APXT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de APXT?
Investir em Apex Treasury Corp envolve considerar a faixa anual 9.87 - 9.96 e o preço atual 9.89. Muitos comparam 0.10% e -0.70% antes de enviar ordens em 9.89 ou 10.19. Estude as mudanças diárias de preço de APXT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Apex Treasury Corp?
O maior preço de Apex Treasury Corp (APXT) no último ano foi 9.96. As ações oscilaram bastante dentro de 9.87 - 9.96, e a comparação com 9.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Apex Treasury Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Apex Treasury Corp?
O menor preço de Apex Treasury Corp (APXT) no ano foi 9.87. A comparação com o preço atual 9.89 e 9.87 - 9.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APXT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de APXT?
No passado Apex Treasury Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.89 e -0.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.89
- Open
- 9.89
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Low
- 9.89
- High
- 9.89
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- -0.70%
- Mudança anual
- -0.70%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.