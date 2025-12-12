- Обзор рынка
APXT: Apex Treasury Corp
Курс APXT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.89, а максимальная — 9.89.
Следите за динамикой Apex Treasury Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APXT сегодня?
Apex Treasury Corp (APXT) сегодня оценивается на уровне 9.89. Инструмент торгуется в пределах 9.89 - 9.89, вчерашнее закрытие составило 9.89, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Apex Treasury Corp?
Apex Treasury Corp в настоящее время оценивается в 9.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.70% и USD. Отслеживайте движения APXT на графике в реальном времени.
Как купить акции APXT?
Вы можете купить акции Apex Treasury Corp (APXT) по текущей цене 9.89. Ордера обычно размещаются около 9.89 или 10.19, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APXT?
Инвестирование в Apex Treasury Corp предполагает учет годового диапазона 9.87 - 9.96 и текущей цены 9.89. Многие сравнивают 0.10% и -0.70% перед размещением ордеров на 9.89 или 10.19. Изучайте ежедневные изменения цены APXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Apex Treasury Corp?
Самая высокая цена Apex Treasury Corp (APXT) за последний год составила 9.96. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 9.96, сравнение с 9.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Apex Treasury Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Apex Treasury Corp?
Самая низкая цена Apex Treasury Corp (APXT) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 9.89 и 9.87 - 9.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APXT?
В прошлом Apex Treasury Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.89 и -0.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.89
- Open
- 9.89
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Low
- 9.89
- High
- 9.89
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.70%
- Годовое изменение
- -0.70%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.