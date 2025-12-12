- Übersicht
APXT: Apex Treasury Corp
Der Wechselkurs von APXT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.89 bis zu einem Hoch von 9.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apex Treasury Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von APXT heute?
Die Aktie von Apex Treasury Corp (APXT) notiert heute bei 9.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.89 - 9.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.89 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von APXT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie APXT Dividenden?
Apex Treasury Corp wird derzeit mit 9.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APXT zu verfolgen.
Wie kaufe ich APXT-Aktien?
Sie können Aktien von Apex Treasury Corp (APXT) zum aktuellen Kurs von 9.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.89 oder 10.19 platziert, während 6 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APXT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in APXT-Aktien?
Bei einer Investition in Apex Treasury Corp müssen die jährliche Spanne 9.87 - 9.96 und der aktuelle Kurs 9.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und -0.70%, bevor sie Orders zu 9.89 oder 10.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APXT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Apex Treasury Corp?
Der höchste Kurs von Apex Treasury Corp (APXT) im vergangenen Jahr lag bei 9.96. Innerhalb von 9.87 - 9.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Apex Treasury Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Apex Treasury Corp?
Der niedrigste Kurs von Apex Treasury Corp (APXT) im Laufe des Jahres betrug 9.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.89 und der Spanne 9.87 - 9.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APXT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von APXT statt?
Apex Treasury Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.89 und -0.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.89
- Eröffnung
- 9.89
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Tief
- 9.89
- Hoch
- 9.89
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- -0.70%
