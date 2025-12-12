- Aperçu
APXT: Apex Treasury Corp
Le taux de change de APXT a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.89 et à un maximum de 9.89.
Suivez la dynamique Apex Treasury Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action APXT aujourd'hui ?
L'action Apex Treasury Corp est cotée à 9.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.89 - 9.89, a clôturé hier à 9.89 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de APXT présente ces mises à jour.
L'action Apex Treasury Corp verse-t-elle des dividendes ?
Apex Treasury Corp est actuellement valorisé à 9.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de APXT.
Comment acheter des actions APXT ?
Vous pouvez acheter des actions Apex Treasury Corp au cours actuel de 9.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.89 ou de 10.19, le 6 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de APXT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action APXT ?
Investir dans Apex Treasury Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.87 - 9.96 et le prix actuel 9.89. Beaucoup comparent 0.10% et -0.70% avant de passer des ordres à 9.89 ou 10.19. Consultez le graphique du cours de APXT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Apex Treasury Corp ?
Le cours le plus élevé de Apex Treasury Corp l'année dernière était 9.96. Au cours de 9.87 - 9.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Apex Treasury Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Apex Treasury Corp ?
Le cours le plus bas de Apex Treasury Corp (APXT) sur l'année a été 9.87. Sa comparaison avec 9.89 et 9.87 - 9.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de APXT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action APXT a-t-elle été divisée ?
Apex Treasury Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.89 et -0.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.89
- Ouverture
- 9.89
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Plus Bas
- 9.89
- Plus Haut
- 9.89
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- -0.70%
- Changement Annuel
- -0.70%
