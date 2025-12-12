- Panoramica
APXT: Apex Treasury Corp
Il tasso di cambio APXT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.89 e ad un massimo di 9.89.
Segui le dinamiche di Apex Treasury Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni APXT oggi?
Oggi le azioni Apex Treasury Corp sono prezzate a 9.89. Viene scambiato all'interno di 9.89 - 9.89, la chiusura di ieri è stata 9.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di APXT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Apex Treasury Corp pagano dividendi?
Apex Treasury Corp è attualmente valutato a 9.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di APXT.
Come acquistare azioni APXT?
Puoi acquistare azioni Apex Treasury Corp al prezzo attuale di 9.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.89 o 10.19, mentre 6 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di APXT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni APXT?
Investire in Apex Treasury Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.87 - 9.96 e il prezzo attuale 9.89. Molti confrontano 0.10% e -0.70% prima di effettuare ordini su 9.89 o 10.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di APXT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Apex Treasury Corp?
Il prezzo massimo di Apex Treasury Corp nell'ultimo anno è stato 9.96. All'interno di 9.87 - 9.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Apex Treasury Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Apex Treasury Corp?
Il prezzo più basso di Apex Treasury Corp (APXT) nel corso dell'anno è stato 9.87. Confrontandolo con gli attuali 9.89 e 9.87 - 9.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda APXT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di APXT?
Apex Treasury Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.89 e -0.70%.
- Chiusura Precedente
- 9.89
- Apertura
- 9.89
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Minimo
- 9.89
- Massimo
- 9.89
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- -0.70%
- Variazione Annuale
- -0.70%
