AMSF: AMERISAFE Inc
44.77 USD 0.70 (1.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMSF para hoje mudou para 1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.69 e o mais alto foi 44.77.
Veja a dinâmica do par de moedas AMERISAFE Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
43.69 44.77
Faixa anual
42.48 60.24
- Fechamento anterior
- 44.07
- Open
- 43.97
- Bid
- 44.77
- Ask
- 45.07
- Low
- 43.69
- High
- 44.77
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 1.59%
- Mudança mensal
- -2.59%
- Mudança de 6 meses
- -15.05%
- Mudança anual
- -7.37%
