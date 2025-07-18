КотировкиРазделы
Валюты / AMSF
AMSF: AMERISAFE Inc

43.39 USD 0.33 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMSF за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.62, а максимальная — 43.52.

Следите за динамикой AMERISAFE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
42.62 43.52
Годовой диапазон
42.48 60.24
Предыдущее закрытие
43.06
Open
42.88
Bid
43.39
Ask
43.69
Low
42.62
High
43.52
Объем
361
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
-5.59%
6-месячное изменение
-17.67%
Годовое изменение
-10.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.