Валюты / AMSF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMSF: AMERISAFE Inc
43.39 USD 0.33 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMSF за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.62, а максимальная — 43.52.
Следите за динамикой AMERISAFE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMSF
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Aflac Gears Up for Q2 Earnings: Ready to Quack or Set to Crack?
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Allstate to Report Q2 Earnings: Can Auto Brand Strength Save the Day?
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
- Earnings call transcript: AMERISAFE Q2 2025 results show mixed performance
- AMERISAFE Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Underwriting Profit
- AMERISAFE reauthorizes $25 million share repurchase program
- AMERISAFE earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Amerisafe (AMSF) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SCHD ETF News, 7/21/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 7/18/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
42.62 43.52
Годовой диапазон
42.48 60.24
- Предыдущее закрытие
- 43.06
- Open
- 42.88
- Bid
- 43.39
- Ask
- 43.69
- Low
- 42.62
- High
- 43.52
- Объем
- 361
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- -5.59%
- 6-месячное изменение
- -17.67%
- Годовое изменение
- -10.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.