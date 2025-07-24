通貨 / AMSF
AMSF: AMERISAFE Inc
44.71 USD 0.64 (1.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMSFの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり43.69の安値と45.00の高値で取引されました。
AMERISAFE Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMSF News
- Globe Life Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Unum (UNM) Down 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- Aflac Gears Up for Q2 Earnings: Ready to Quack or Set to Crack?
- SCHD ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- Allstate to Report Q2 Earnings: Can Auto Brand Strength Save the Day?
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
- Earnings call transcript: AMERISAFE Q2 2025 results show mixed performance
- AMERISAFE Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Underwriting Profit
- AMERISAFE reauthorizes $25 million share repurchase program
- AMERISAFE earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Amerisafe (AMSF) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
1日のレンジ
43.69 45.00
1年のレンジ
42.48 60.24
- 以前の終値
- 44.07
- 始値
- 43.97
- 買値
- 44.71
- 買値
- 45.01
- 安値
- 43.69
- 高値
- 45.00
- 出来高
- 254
- 1日の変化
- 1.45%
- 1ヶ月の変化
- -2.72%
- 6ヶ月の変化
- -15.16%
- 1年の変化
- -7.49%
