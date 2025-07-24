クォートセクション
通貨 / AMSF
AMSF: AMERISAFE Inc

44.71 USD 0.64 (1.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMSFの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり43.69の安値と45.00の高値で取引されました。

AMERISAFE Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.69 45.00
1年のレンジ
42.48 60.24
以前の終値
44.07
始値
43.97
買値
44.71
買値
45.01
安値
43.69
高値
45.00
出来高
254
1日の変化
1.45%
1ヶ月の変化
-2.72%
6ヶ月の変化
-15.16%
1年の変化
-7.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K