시세섹션
통화 / AMSF
주식로 돌아가기

AMSF: AMERISAFE Inc

43.89 USD 0.82 (1.83%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AMSF 환율이 오늘 -1.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.81이고 고가는 44.74이었습니다.

AMERISAFE Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMSF News

일일 변동 비율
43.81 44.74
년간 변동
42.48 60.24
이전 종가
44.71
시가
44.62
Bid
43.89
Ask
44.19
저가
43.81
고가
44.74
볼륨
768
일일 변동
-1.83%
월 변동
-4.50%
6개월 변동
-16.72%
년간 변동율
-9.19%
20 9월, 토요일