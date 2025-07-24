Währungen / AMSF
AMSF: AMERISAFE Inc
44.50 USD 0.21 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMSF hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.50 bis zu einem Hoch von 44.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMERISAFE Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
44.50 44.64
Jahresspanne
42.48 60.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.71
- Eröffnung
- 44.62
- Bid
- 44.50
- Ask
- 44.80
- Tief
- 44.50
- Hoch
- 44.64
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- -3.18%
- 6-Monatsänderung
- -15.56%
- Jahresänderung
- -7.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K