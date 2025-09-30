CotaçõesSeções
ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

27.09 USD 0.03 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALL-PJ para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.00 e o mais alto foi 27.10.

Veja a dinâmica do par de moedas Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ALL-PJ hoje?

Hoje Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) está avaliado em 27.09. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 27.06, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALL-PJ em tempo real.

As ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagam dividendos?

Atualmente Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing está avaliado em 27.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.42% e USD. Monitore os movimentos de ALL-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ALL-PJ?

Você pode comprar ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) pelo preço atual 27.09. Ordens geralmente são executadas perto de 27.09 ou 27.39, enquanto 51 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALL-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ALL-PJ?

Investir em Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing envolve considerar a faixa anual 26.05 - 27.58 e o preço atual 27.09. Muitos comparam 0.00% e 2.42% antes de enviar ordens em 27.09 ou 27.39. Estude as mudanças diárias de preço de ALL-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ALLSTATE CORP?

O maior preço de ALLSTATE CORP (ALL-PJ) no último ano foi 27.58. As ações oscilaram bastante dentro de 26.05 - 27.58, e a comparação com 27.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ALLSTATE CORP?

O menor preço de ALLSTATE CORP (ALL-PJ) no ano foi 26.05. A comparação com o preço atual 27.09 e 26.05 - 27.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALL-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALL-PJ?

No passado Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.06 e 2.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
27.00 27.10
Faixa anual
26.05 27.58
Fechamento anterior
27.06
Open
27.00
Bid
27.09
Ask
27.39
Low
27.00
High
27.10
Volume
51
Mudança diária
0.11%
Mudança mensal
0.00%
Mudança de 6 meses
2.42%
Mudança anual
2.42%
