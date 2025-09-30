QuotazioniSezioni
ALL-PJ
ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

27.09 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALL-PJ ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.00 e ad un massimo di 27.10.

Segui le dinamiche di Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALL-PJ oggi?

Oggi le azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing sono prezzate a 27.09. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 27.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALL-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagano dividendi?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing è attualmente valutato a 27.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALL-PJ.

Come acquistare azioni ALL-PJ?

Puoi acquistare azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing al prezzo attuale di 27.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.09 o 27.39, mentre 51 e 0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALL-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALL-PJ?

Investire in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing implica considerare l'intervallo annuale 26.05 - 27.58 e il prezzo attuale 27.09. Molti confrontano 0.00% e 2.42% prima di effettuare ordini su 27.09 o 27.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALL-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALLSTATE CORP?

Il prezzo massimo di ALLSTATE CORP nell'ultimo anno è stato 27.58. All'interno di 26.05 - 27.58, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALLSTATE CORP?

Il prezzo più basso di ALLSTATE CORP (ALL-PJ) nel corso dell'anno è stato 26.05. Confrontandolo con gli attuali 27.09 e 26.05 - 27.58 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALL-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALL-PJ?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.06 e 2.42%.

Intervallo Giornaliero
27.00 27.10
Intervallo Annuale
26.05 27.58
Chiusura Precedente
27.06
Apertura
27.00
Bid
27.09
Ask
27.39
Minimo
27.00
Massimo
27.10
Volume
51
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
2.42%
Variazione Annuale
2.42%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4