クォートセクション
通貨 / ALL-PJ
株に戻る

ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

27.09 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALL-PJの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり27.00の安値と27.10の高値で取引されました。

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ALL-PJ株の現在の価格は？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株価は本日27.09です。0.11%内で取引され、前日の終値は27.06、取引量は51に達しました。ALL-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株は配当を出しますか？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の現在の価格は27.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.42%やUSDにも注目します。ALL-PJの動きはライブチャートで確認できます。

ALL-PJ株を買う方法は？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株は現在27.09で購入可能です。注文は通常27.09または27.39付近で行われ、51や0.33%が市場の動きを示します。ALL-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALL-PJ株に投資する方法は？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing への投資では、年間の値幅26.05 - 27.58と現在の27.09を考慮します。注文は多くの場合27.09や27.39で行われる前に、0.00%や2.42%と比較されます。ALL-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALLSTATE CORPの株の最高値は？

ALLSTATE CORPの過去1年の最高値は27.58でした。26.05 - 27.58内で株価は大きく変動し、27.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALLSTATE CORPの株の最低値は？

ALLSTATE CORP(ALL-PJ)の年間最安値は26.05でした。現在の27.09や26.05 - 27.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALL-PJの動きはライブチャートで確認できます。

ALL-PJの株式分割はいつ行われましたか？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.06、2.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.00 27.10
1年のレンジ
26.05 27.58
以前の終値
27.06
始値
27.00
買値
27.09
買値
27.39
安値
27.00
高値
27.10
出来高
51
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
2.42%
1年の変化
2.42%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待