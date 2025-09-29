КотировкиРазделы
ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

27.04 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALL-PJ за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.00, а максимальная — 27.08.

Следите за динамикой Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALL-PJ сегодня?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) сегодня оценивается на уровне 27.04. Инструмент торгуется в пределах -0.07%, вчерашнее закрытие составило 27.06, а торговый объем достиг 44.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing в настоящее время оценивается в 27.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.23% и USD.

Как купить акции ALL-PJ?

Вы можете купить акции Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) по текущей цене 27.04. Ордера обычно размещаются около 27.04 или 27.34, тогда как 44 и 0.15% показывают активность рынка.

Как инвестировать в акции ALL-PJ?

Инвестирование в Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing предполагает учет годового диапазона 26.05 - 27.58 и текущей цены 27.04. Многие сравнивают -0.18% и 2.23% перед размещением ордеров на 27.04 или 27.34.

Каковы самые высокие цены на акции ALLSTATE CORP?

Самая высокая цена ALLSTATE CORP (ALL-PJ) за последний год составила 27.58. Акции заметно колебались в пределах 26.05 - 27.58, сравнение с 27.06 помогает выявить уровни сопротивления.

Каковы самые низкие цены на акции ALLSTATE CORP?

Самая низкая цена ALLSTATE CORP (ALL-PJ) за год составила 26.05. Сравнение с текущими 27.04 и 26.05 - 27.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций ALL-PJ?

В прошлом Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.06 и 2.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.00 27.08
Годовой диапазон
26.05 27.58
Предыдущее закрытие
27.06
Open
27.00
Bid
27.04
Ask
27.34
Low
27.00
High
27.08
Объем
44
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
-0.18%
6-месячное изменение
2.23%
Годовое изменение
2.23%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.