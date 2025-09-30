CotationsSections
Devises / ALL-PJ
ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

27.09 USD 0.03 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALL-PJ a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.00 et à un maximum de 27.10.

Suivez la dynamique Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ALL-PJ aujourd'hui ?

L'action Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing est cotée à 27.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 27.06 et son volume d'échange a atteint 51. Le graphique en temps réel du cours de ALL-PJ présente ces mises à jour.

L'action Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing verse-t-elle des dividendes ?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing est actuellement valorisé à 27.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALL-PJ.

Comment acheter des actions ALL-PJ ?

Vous pouvez acheter des actions Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing au cours actuel de 27.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.09 ou de 27.39, le 51 et le 0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALL-PJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ALL-PJ ?

Investir dans Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.05 - 27.58 et le prix actuel 27.09. Beaucoup comparent 0.00% et 2.42% avant de passer des ordres à 27.09 ou 27.39. Consultez le graphique du cours de ALL-PJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALLSTATE CORP ?

Le cours le plus élevé de ALLSTATE CORP l'année dernière était 27.58. Au cours de 26.05 - 27.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ALLSTATE CORP ?

Le cours le plus bas de ALLSTATE CORP (ALL-PJ) sur l'année a été 26.05. Sa comparaison avec 27.09 et 26.05 - 27.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALL-PJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ALL-PJ a-t-elle été divisée ?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.06 et 2.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.00 27.10
Range Annuel
26.05 27.58
Clôture Précédente
27.06
Ouverture
27.00
Bid
27.09
Ask
27.39
Plus Bas
27.00
Plus Haut
27.10
Volume
51
Changement quotidien
0.11%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
2.42%
Changement Annuel
2.42%
