ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing
Der Wechselkurs von ALL-PJ hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.00 bis zu einem Hoch von 27.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALL-PJ heute?
Die Aktie von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) notiert heute bei 27.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.06 und das Handelsvolumen erreichte 51. Das Live-Chart von ALL-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALL-PJ Dividenden?
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing wird derzeit mit 27.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALL-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALL-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) zum aktuellen Kurs von 27.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.09 oder 27.39 platziert, während 51 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALL-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALL-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing müssen die jährliche Spanne 26.05 - 27.58 und der aktuelle Kurs 27.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 2.42%, bevor sie Orders zu 27.09 oder 27.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALL-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?
Der höchste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 27.58. Innerhalb von 26.05 - 27.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?
Der niedrigste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PJ) im Laufe des Jahres betrug 26.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.09 und der Spanne 26.05 - 27.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALL-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALL-PJ statt?
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.06 und 2.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.06
- Eröffnung
- 27.00
- Bid
- 27.09
- Ask
- 27.39
- Tief
- 27.00
- Hoch
- 27.10
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.42%
- Jahresänderung
- 2.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4