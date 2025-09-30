KurseKategorien
ALL-PJ: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

27.09 USD 0.03 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALL-PJ hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.00 bis zu einem Hoch von 27.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ALL-PJ heute?

Die Aktie von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) notiert heute bei 27.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.06 und das Handelsvolumen erreichte 51. Das Live-Chart von ALL-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ALL-PJ Dividenden?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing wird derzeit mit 27.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALL-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich ALL-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PJ) zum aktuellen Kurs von 27.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.09 oder 27.39 platziert, während 51 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALL-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ALL-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing müssen die jährliche Spanne 26.05 - 27.58 und der aktuelle Kurs 27.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 2.42%, bevor sie Orders zu 27.09 oder 27.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALL-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?

Der höchste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 27.58. Innerhalb von 26.05 - 27.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?

Der niedrigste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PJ) im Laufe des Jahres betrug 26.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.09 und der Spanne 26.05 - 27.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALL-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ALL-PJ statt?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.06 und 2.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
27.00 27.10
Jahresspanne
26.05 27.58
Vorheriger Schlusskurs
27.06
Eröffnung
27.00
Bid
27.09
Ask
27.39
Tief
27.00
Hoch
27.10
Volumen
51
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
2.42%
Jahresänderung
2.42%
