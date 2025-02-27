Moedas / ALEC
ALEC: Alector Inc
3.07 USD 0.12 (4.07%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALEC para hoje mudou para 4.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.94 e o mais alto foi 3.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Alector Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
2.94 3.08
Faixa anual
0.87 6.14
- Fechamento anterior
- 2.95
- Open
- 3.00
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 2.94
- High
- 3.08
- Volume
- 400
- Mudança diária
- 4.07%
- Mudança mensal
- 33.48%
- Mudança de 6 meses
- 151.64%
- Mudança anual
- -34.82%
