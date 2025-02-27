Валюты / ALEC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ALEC: Alector Inc
2.76 USD 0.20 (6.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALEC за сегодня изменился на -6.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 2.98.
Следите за динамикой Alector Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALEC
- Lifecore Biomedical (LFCR) Soars 10.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Alector at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on AI and Neurodegenerative Research
- Alector at Cantor Global: Strategic Advances in Neurodegenerative Treatment
- Coya Therapeutics stock maintains Buy rating at BTIG on positive ALS data
- After Golden Cross, Alector (ALEC)'s Technical Outlook is Bright
- Alector, Inc. (ALEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Alector (ALEC) Q2 Revenue Falls 48%
- Alector (ALEC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- This Texas Instruments Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - MARA Holdings (NASDAQ:MARA), Alector (NASDAQ:ALEC)
- Mizuho upgrades Alector stock to Outperform on FTD drug prospects
- Alector: Struggles Likely To Continue For Brain Science Company (NASDAQ:ALEC)
- Alector shares surge 73% following InvestingPro’s April fair value signal
- Alector president sells shares worth $31,974
- Elektor at H.C. Wainwright Conference: Promising Advances in Neurodegenerative Research
- Alector: Q4 Of 2025 FTD-GRN Treatment Data Is Important Inflection Point (NASDAQ:ALEC)
- Alector, Inc. (ALEC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Alector, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALEC)
Дневной диапазон
2.75 2.98
Годовой диапазон
0.87 6.14
- Предыдущее закрытие
- 2.96
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Low
- 2.75
- High
- 2.98
- Объем
- 1.066 K
- Дневное изменение
- -6.76%
- Месячное изменение
- 20.00%
- 6-месячное изменение
- 126.23%
- Годовое изменение
- -41.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.