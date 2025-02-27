Valute / ALEC
ALEC: Alector Inc
3.03 USD 0.10 (3.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALEC ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.15.
Segui le dinamiche di Alector Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALEC News
Intervallo Giornaliero
3.01 3.15
Intervallo Annuale
0.87 6.14
- Chiusura Precedente
- 3.13
- Apertura
- 3.15
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Minimo
- 3.01
- Massimo
- 3.15
- Volume
- 1.367 K
- Variazione giornaliera
- -3.19%
- Variazione Mensile
- 31.74%
- Variazione Semestrale
- 148.36%
- Variazione Annuale
- -35.67%
21 settembre, domenica