QuotazioniSezioni
Valute / ALEC
Tornare a Azioni

ALEC: Alector Inc

3.03 USD 0.10 (3.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALEC ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.15.

Segui le dinamiche di Alector Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALEC News

Intervallo Giornaliero
3.01 3.15
Intervallo Annuale
0.87 6.14
Chiusura Precedente
3.13
Apertura
3.15
Bid
3.03
Ask
3.33
Minimo
3.01
Massimo
3.15
Volume
1.367 K
Variazione giornaliera
-3.19%
Variazione Mensile
31.74%
Variazione Semestrale
148.36%
Variazione Annuale
-35.67%
21 settembre, domenica