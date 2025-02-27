通貨 / ALEC
ALEC: Alector Inc
3.13 USD 0.18 (6.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALECの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり2.94の安値と3.17の高値で取引されました。
Alector Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.94 3.17
1年のレンジ
0.87 6.14
- 以前の終値
- 2.95
- 始値
- 3.00
- 買値
- 3.13
- 買値
- 3.43
- 安値
- 2.94
- 高値
- 3.17
- 出来高
- 1.201 K
- 1日の変化
- 6.10%
- 1ヶ月の変化
- 36.09%
- 6ヶ月の変化
- 156.56%
- 1年の変化
- -33.55%
