通貨 / ALEC
ALEC: Alector Inc

3.13 USD 0.18 (6.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALECの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり2.94の安値と3.17の高値で取引されました。

Alector Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.94 3.17
1年のレンジ
0.87 6.14
以前の終値
2.95
始値
3.00
買値
3.13
買値
3.43
安値
2.94
高値
3.17
出来高
1.201 K
1日の変化
6.10%
1ヶ月の変化
36.09%
6ヶ月の変化
156.56%
1年の変化
-33.55%
