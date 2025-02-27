Währungen / ALEC
ALEC: Alector Inc
3.07 USD 0.06 (1.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALEC hat sich für heute um -1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.05 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alector Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALEC News
Tagesspanne
3.05 3.15
Jahresspanne
0.87 6.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.13
- Eröffnung
- 3.15
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 3.05
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 291
- Tagesänderung
- -1.92%
- Monatsänderung
- 33.48%
- 6-Monatsänderung
- 151.64%
- Jahresänderung
- -34.82%
