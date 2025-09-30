CotaçõesSeções
Moedas / AHT-PH
Voltar para Ações

AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr

14.70 USD 0.20 (1.34%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHT-PH para hoje mudou para -1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.59 e o mais alto foi 14.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHT-PH hoje?

Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) está avaliado em 14.70. O instrumento é negociado dentro de -1.34%, o fechamento de ontem foi 14.90, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PH em tempo real.

As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr pagam dividendos?

Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr está avaliado em 14.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.11% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHT-PH?

Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) pelo preço atual 14.70. Ordens geralmente são executadas perto de 14.70 ou 15.00, enquanto 20 e -1.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHT-PH?

Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 12.37 - 16.22 e o preço atual 14.70. Muitos comparam -0.81% e 15.11% antes de enviar ordens em 14.70 ou 15.00. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) no último ano foi 16.22. As ações oscilaram bastante dentro de 12.37 - 16.22, e a comparação com 14.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) no ano foi 12.37. A comparação com o preço atual 14.70 e 12.37 - 16.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PH?

No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.90 e 15.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
14.59 14.98
Faixa anual
12.37 16.22
Fechamento anterior
14.90
Open
14.95
Bid
14.70
Ask
15.00
Low
14.59
High
14.98
Volume
20
Mudança diária
-1.34%
Mudança mensal
-0.81%
Mudança de 6 meses
15.11%
Mudança anual
15.11%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4