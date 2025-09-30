- Visão do mercado
AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr
A taxa do AHT-PH para hoje mudou para -1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.59 e o mais alto foi 14.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHT-PH hoje?
Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) está avaliado em 14.70. O instrumento é negociado dentro de -1.34%, o fechamento de ontem foi 14.90, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PH em tempo real.
As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr pagam dividendos?
Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr está avaliado em 14.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.11% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHT-PH?
Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) pelo preço atual 14.70. Ordens geralmente são executadas perto de 14.70 ou 15.00, enquanto 20 e -1.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHT-PH?
Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 12.37 - 16.22 e o preço atual 14.70. Muitos comparam -0.81% e 15.11% antes de enviar ordens em 14.70 ou 15.00. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) no último ano foi 16.22. As ações oscilaram bastante dentro de 12.37 - 16.22, e a comparação com 14.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) no ano foi 12.37. A comparação com o preço atual 14.70 e 12.37 - 16.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PH?
No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.90 e 15.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.90
- Open
- 14.95
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Low
- 14.59
- High
- 14.98
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -1.34%
- Mudança mensal
- -0.81%
- Mudança de 6 meses
- 15.11%
- Mudança anual
- 15.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4