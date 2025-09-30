KurseKategorien
AHT-PH
AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr

14.70 USD 0.20 (1.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHT-PH hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.59 bis zu einem Hoch von 14.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHT-PH heute?

Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) notiert heute bei 14.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.34% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.90 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von AHT-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHT-PH Dividenden?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr wird derzeit mit 14.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHT-PH-Aktien?

Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) zum aktuellen Kurs von 14.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.70 oder 15.00 platziert, während 20 und -1.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHT-PH-Aktien?

Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 12.37 - 16.22 und der aktuelle Kurs 14.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.81% und 15.11%, bevor sie Orders zu 14.70 oder 15.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) im vergangenen Jahr lag bei 16.22. Innerhalb von 12.37 - 16.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) im Laufe des Jahres betrug 12.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.70 und der Spanne 12.37 - 16.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHT-PH statt?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.90 und 15.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.59 14.98
Jahresspanne
12.37 16.22
Vorheriger Schlusskurs
14.90
Eröffnung
14.95
Bid
14.70
Ask
15.00
Tief
14.59
Hoch
14.98
Volumen
20
Tagesänderung
-1.34%
Monatsänderung
-0.81%
6-Monatsänderung
15.11%
Jahresänderung
15.11%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4