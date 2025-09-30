- Übersicht
AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr
Der Wechselkurs von AHT-PH hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.59 bis zu einem Hoch von 14.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHT-PH heute?
Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) notiert heute bei 14.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.34% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.90 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von AHT-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHT-PH Dividenden?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr wird derzeit mit 14.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHT-PH-Aktien?
Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) zum aktuellen Kurs von 14.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.70 oder 15.00 platziert, während 20 und -1.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHT-PH-Aktien?
Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 12.37 - 16.22 und der aktuelle Kurs 14.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.81% und 15.11%, bevor sie Orders zu 14.70 oder 15.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) im vergangenen Jahr lag bei 16.22. Innerhalb von 12.37 - 16.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) im Laufe des Jahres betrug 12.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.70 und der Spanne 12.37 - 16.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHT-PH statt?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.90 und 15.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.90
- Eröffnung
- 14.95
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Tief
- 14.59
- Hoch
- 14.98
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.34%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- 15.11%
- Jahresänderung
- 15.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4