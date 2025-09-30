QuotazioniSezioni
AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr

14.70 USD 0.20 (1.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHT-PH ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.59 e ad un massimo di 14.98.

Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AHT-PH oggi?

Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr sono prezzate a 14.70. Viene scambiato all'interno di -1.34%, la chiusura di ieri è stata 14.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr pagano dividendi?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr è attualmente valutato a 14.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PH.

Come acquistare azioni AHT-PH?

Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr al prezzo attuale di 14.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.70 o 15.00, mentre 20 e -1.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AHT-PH?

Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 12.37 - 16.22 e il prezzo attuale 14.70. Molti confrontano -0.81% e 15.11% prima di effettuare ordini su 14.70 o 15.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 16.22. All'interno di 12.37 - 16.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) nel corso dell'anno è stato 12.37. Confrontandolo con gli attuali 14.70 e 12.37 - 16.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PH?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.90 e 15.11%.

Intervallo Giornaliero
14.59 14.98
Intervallo Annuale
12.37 16.22
Chiusura Precedente
14.90
Apertura
14.95
Bid
14.70
Ask
15.00
Minimo
14.59
Massimo
14.98
Volume
20
Variazione giornaliera
-1.34%
Variazione Mensile
-0.81%
Variazione Semestrale
15.11%
Variazione Annuale
15.11%
