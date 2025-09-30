- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr
Il tasso di cambio AHT-PH ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.59 e ad un massimo di 14.98.
Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHT-PH oggi?
Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr sono prezzate a 14.70. Viene scambiato all'interno di -1.34%, la chiusura di ieri è stata 14.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr pagano dividendi?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr è attualmente valutato a 14.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PH.
Come acquistare azioni AHT-PH?
Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr al prezzo attuale di 14.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.70 o 15.00, mentre 20 e -1.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHT-PH?
Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 12.37 - 16.22 e il prezzo attuale 14.70. Molti confrontano -0.81% e 15.11% prima di effettuare ordini su 14.70 o 15.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 16.22. All'interno di 12.37 - 16.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) nel corso dell'anno è stato 12.37. Confrontandolo con gli attuali 14.70 e 12.37 - 16.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PH?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.90 e 15.11%.
- Chiusura Precedente
- 14.90
- Apertura
- 14.95
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Minimo
- 14.59
- Massimo
- 14.98
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -1.34%
- Variazione Mensile
- -0.81%
- Variazione Semestrale
- 15.11%
- Variazione Annuale
- 15.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4