- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr
AHT-PHの今日の為替レートは、-1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり14.59の安値と14.98の高値で取引されました。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AHT-PH株の現在の価格は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrの株価は本日14.70です。-1.34%内で取引され、前日の終値は14.90、取引量は20に達しました。AHT-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrの株は配当を出しますか？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrの現在の価格は14.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.11%やUSDにも注目します。AHT-PHの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PH株を買う方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrの株は現在14.70で購入可能です。注文は通常14.70または15.00付近で行われ、20や-1.67%が市場の動きを示します。AHT-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHT-PH株に投資する方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrへの投資では、年間の値幅12.37 - 16.22と現在の14.70を考慮します。注文は多くの場合14.70や15.00で行われる前に、-0.81%や15.11%と比較されます。AHT-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最高値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの過去1年の最高値は16.22でした。12.37 - 16.22内で株価は大きく変動し、14.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PH)の年間最安値は12.37でした。現在の14.70や12.37 - 16.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PHの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PHの株式分割はいつ行われましたか？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.90、15.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.90
- 始値
- 14.95
- 買値
- 14.70
- 買値
- 15.00
- 安値
- 14.59
- 高値
- 14.98
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -1.34%
- 1ヶ月の変化
- -0.81%
- 6ヶ月の変化
- 15.11%
- 1年の変化
- 15.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前