AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr

14.70 USD 0.20 (1.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHT-PH за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.59, а максимальная — 14.98.

Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHT-PH сегодня?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) сегодня оценивается на уровне 14.70. Инструмент торгуется в пределах -1.34%, вчерашнее закрытие составило 14.90, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 14.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.11% и USD. Отслеживайте движения AHT-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции AHT-PH?

Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) по текущей цене 14.70. Ордера обычно размещаются около 14.70 или 15.00, тогда как 20 и -1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHT-PH?

Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 12.37 - 16.22 и текущей цены 14.70. Многие сравнивают -0.81% и 15.11% перед размещением ордеров на 14.70 или 15.00. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) за последний год составила 16.22. Акции заметно колебались в пределах 12.37 - 16.22, сравнение с 14.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) за год составила 12.37. Сравнение с текущими 14.70 и 12.37 - 16.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHT-PH?

В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.90 и 15.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.59 14.98
Годовой диапазон
12.37 16.22
Предыдущее закрытие
14.90
Open
14.95
Bid
14.70
Ask
15.00
Low
14.59
High
14.98
Объем
20
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
-0.81%
6-месячное изменение
15.11%
Годовое изменение
15.11%
