AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr
Курс AHT-PH за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.59, а максимальная — 14.98.
Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHT-PH сегодня?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) сегодня оценивается на уровне 14.70. Инструмент торгуется в пределах -1.34%, вчерашнее закрытие составило 14.90, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 14.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.11% и USD. Отслеживайте движения AHT-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции AHT-PH?
Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr (AHT-PH) по текущей цене 14.70. Ордера обычно размещаются около 14.70 или 15.00, тогда как 20 и -1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHT-PH?
Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 12.37 - 16.22 и текущей цены 14.70. Многие сравнивают -0.81% и 15.11% перед размещением ордеров на 14.70 или 15.00. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) за последний год составила 16.22. Акции заметно колебались в пределах 12.37 - 16.22, сравнение с 14.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PH) за год составила 12.37. Сравнение с текущими 14.70 и 12.37 - 16.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHT-PH?
В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.90 и 15.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.90
- Open
- 14.95
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Low
- 14.59
- High
- 14.98
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -0.81%
- 6-месячное изменение
- 15.11%
- Годовое изменение
- 15.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%