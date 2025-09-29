报价部分
货币 / AHT-PH
回到股票

AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr

14.70 USD 0.20 (1.34%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHT-PH汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点14.59和高点14.98进行交易。

关注Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AHT-PH股票今天的价格是多少？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr股票今天的定价为14.70。它在-1.34%范围内交易，昨天的收盘价为14.90，交易量达到20。AHT-PH的实时价格图表显示了这些更新。

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr股票是否支付股息？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr目前的价值为14.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.11%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PH走势。

如何购买AHT-PH股票？

您可以以14.70的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr股票。订单通常设置在14.70或15.00附近，而20和-1.67%显示市场活动。立即关注AHT-PH的实时图表更新。

如何投资AHT-PH股票？

投资Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr需要考虑年度范围12.37 - 16.22和当前价格14.70。许多人在以14.70或15.00下订单之前，会比较-0.81%和。实时查看AHT-PH价格图表，了解每日变化。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是16.22。在12.37 - 16.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr的绩效。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PH）的最低价格为12.37。将其与当前的14.70和12.37 - 16.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHT-PH股票是什么时候拆分的？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.90和15.11%中可见。

日范围
14.59 14.98
年范围
12.37 16.22
前一天收盘价
14.90
开盘价
14.95
卖价
14.70
买价
15.00
最低价
14.59
最高价
14.98
交易量
20
日变化
-1.34%
月变化
-0.81%
6个月变化
15.11%
年变化
15.11%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值