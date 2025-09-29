AHT-PH: Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr
今日AHT-PH汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点14.59和高点14.98进行交易。
关注Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AHT-PH股票今天的价格是多少？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr股票今天的定价为14.70。它在-1.34%范围内交易，昨天的收盘价为14.90，交易量达到20。AHT-PH的实时价格图表显示了这些更新。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr股票是否支付股息？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr目前的价值为14.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.11%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PH走势。
如何购买AHT-PH股票？
您可以以14.70的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr股票。订单通常设置在14.70或15.00附近，而20和-1.67%显示市场活动。立即关注AHT-PH的实时图表更新。
如何投资AHT-PH股票？
投资Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr需要考虑年度范围12.37 - 16.22和当前价格14.70。许多人在以14.70或15.00下订单之前，会比较-0.81%和。实时查看AHT-PH价格图表，了解每日变化。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是16.22。在12.37 - 16.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr的绩效。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PH）的最低价格为12.37。将其与当前的14.70和12.37 - 16.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AHT-PH股票是什么时候拆分的？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.50% Series H Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.90和15.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.90
- 开盘价
- 14.95
- 卖价
- 14.70
- 买价
- 15.00
- 最低价
- 14.59
- 最高价
- 14.98
- 交易量
- 20
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- -0.81%
- 6个月变化
- 15.11%
- 年变化
- 15.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值