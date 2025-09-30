CotaçõesSeções
Moedas / AHT-PG
Voltar para Ações

AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer

16.13 USD 0.19 (1.16%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHT-PG para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.53 e o mais alto foi 16.20.

Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHT-PG hoje?

Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) está avaliado em 16.13. O instrumento é negociado dentro de -1.16%, o fechamento de ontem foi 16.32, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PG em tempo real.

As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer pagam dividendos?

Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer está avaliado em 16.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.95% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHT-PG?

Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) pelo preço atual 16.13. Ordens geralmente são executadas perto de 16.13 ou 16.43, enquanto 13 e 2.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHT-PG?

Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer envolve considerar a faixa anual 13.56 - 17.89 e o preço atual 16.13. Muitos comparam -0.49% e 18.95% antes de enviar ordens em 16.13 ou 16.43. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) no último ano foi 17.89. As ações oscilaram bastante dentro de 13.56 - 17.89, e a comparação com 16.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) no ano foi 13.56. A comparação com o preço atual 16.13 e 13.56 - 17.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PG?

No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.32 e 18.95% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.53 16.20
Faixa anual
13.56 17.89
Fechamento anterior
16.32
Open
15.73
Bid
16.13
Ask
16.43
Low
15.53
High
16.20
Volume
13
Mudança diária
-1.16%
Mudança mensal
-0.49%
Mudança de 6 meses
18.95%
Mudança anual
18.95%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4