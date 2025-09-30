- Visão do mercado
AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer
A taxa do AHT-PG para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.53 e o mais alto foi 16.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHT-PG hoje?
Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) está avaliado em 16.13. O instrumento é negociado dentro de -1.16%, o fechamento de ontem foi 16.32, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PG em tempo real.
As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer pagam dividendos?
Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer está avaliado em 16.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.95% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHT-PG?
Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) pelo preço atual 16.13. Ordens geralmente são executadas perto de 16.13 ou 16.43, enquanto 13 e 2.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHT-PG?
Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer envolve considerar a faixa anual 13.56 - 17.89 e o preço atual 16.13. Muitos comparam -0.49% e 18.95% antes de enviar ordens em 16.13 ou 16.43. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) no último ano foi 17.89. As ações oscilaram bastante dentro de 13.56 - 17.89, e a comparação com 16.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) no ano foi 13.56. A comparação com o preço atual 16.13 e 13.56 - 17.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PG?
No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.32 e 18.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.32
- Open
- 15.73
- Bid
- 16.13
- Ask
- 16.43
- Low
- 15.53
- High
- 16.20
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -1.16%
- Mudança mensal
- -0.49%
- Mudança de 6 meses
- 18.95%
- Mudança anual
- 18.95%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4