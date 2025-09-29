- Обзор рынка
AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer
Курс AHT-PG за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.53, а максимальная — 16.20.
Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHT-PG сегодня?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) сегодня оценивается на уровне 16.13. Инструмент торгуется в пределах -1.16%, вчерашнее закрытие составило 16.32, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer в настоящее время оценивается в 16.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.95% и USD. Отслеживайте движения AHT-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции AHT-PG?
Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) по текущей цене 16.13. Ордера обычно размещаются около 16.13 или 16.43, тогда как 13 и 2.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHT-PG?
Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer предполагает учет годового диапазона 13.56 - 17.89 и текущей цены 16.13. Многие сравнивают -0.49% и 18.95% перед размещением ордеров на 16.13 или 16.43. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) за последний год составила 17.89. Акции заметно колебались в пределах 13.56 - 17.89, сравнение с 16.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) за год составила 13.56. Сравнение с текущими 16.13 и 13.56 - 17.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHT-PG?
В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.32 и 18.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.32
- Open
- 15.73
- Bid
- 16.13
- Ask
- 16.43
- Low
- 15.53
- High
- 16.20
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 18.95%
- Годовое изменение
- 18.95%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%