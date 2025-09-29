КотировкиРазделы
Валюты / AHT-PG
Назад в Рынок акций США

AHT-PG: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer

16.13 USD 0.19 (1.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHT-PG за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.53, а максимальная — 16.20.

Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHT-PG сегодня?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) сегодня оценивается на уровне 16.13. Инструмент торгуется в пределах -1.16%, вчерашнее закрытие составило 16.32, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer в настоящее время оценивается в 16.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.95% и USD. Отслеживайте движения AHT-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции AHT-PG?

Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer (AHT-PG) по текущей цене 16.13. Ордера обычно размещаются около 16.13 или 16.43, тогда как 13 и 2.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHT-PG?

Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer предполагает учет годового диапазона 13.56 - 17.89 и текущей цены 16.13. Многие сравнивают -0.49% и 18.95% перед размещением ордеров на 16.13 или 16.43. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) за последний год составила 17.89. Акции заметно колебались в пределах 13.56 - 17.89, сравнение с 16.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PG) за год составила 13.56. Сравнение с текущими 16.13 и 13.56 - 17.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHT-PG?

В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Cumulative Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.32 и 18.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.53 16.20
Годовой диапазон
13.56 17.89
Предыдущее закрытие
16.32
Open
15.73
Bid
16.13
Ask
16.43
Low
15.53
High
16.20
Объем
13
Дневное изменение
-1.16%
Месячное изменение
-0.49%
6-месячное изменение
18.95%
Годовое изменение
18.95%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.